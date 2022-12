Vidéos. Casa, Rabat, Marrakech, Tanger…la joie des Marocains dans tout le Royaume

Les Marocains ont célébré mardi soir, dans la joie et la communion la qualification historique de l’équipe nationale de football en quarts de finale de la coupe du monde 2022. Tour d’horizon en vidéos.

Dès le coup de sifflet final de la rencontre ayant opposé les poulains de Walid Regragui à l’équipe espagnole, les Casablancais qui ont suivi avec ferveur cette rencontre à travers les écrans géants aménagés au niveau de plusieurs endroits névralgique de la ville, notamment l’espace Anfa Park, ont laissé exploser leur joie, arborant fièrement le maillot national et le drapeau marocain à coup de klaxon et un tonnerre de youyou, pour célébrer comme il se doit cet exploit inédit qui restera gravé en lettre d’or dans l’histoire du football national.

Des hommes, des femmes, des jeunes et moins jeunes ont envahi en masse les grandes places et artères de la capitale économique, ainsi que la corniche scandant des chansons à la gloire des coéquipiers du héros du jour Yassine Bounou.

Une ambiance similaire dans toutes les villes du Royaume a été constatée. À Rabat, c’était la folie dans les cafés et dans les rues.

La victoire historique des Lions de l’Atlas face à la sélection espagnole aux tirs au but (3-0 t.a.b. 0-0 après prolongations), synonyme de qualification historique et haut la main pour les quarts de finale de la Coupe du Monde de football Qatar 2022, a créé l’euphorie à Marrakech poussant un public, de différents âges, à fêter comme il se doit « une performance inégalable ». Dès le dernier penalty converti par Achraf Hakimi d’une superbe panenka, les supporters de la sélection nationale ont investi les principales artères, places et rues de la Cité ocre pour fêter cet exploit historique, réalisé face au champion de l’édition 2010 de la Coupe du Monde.

Vêtus des couleurs nationales, à pied ou à bord de leurs voitures, motos ou bicyclettes, des jeunes, des femmes et des hommes ont envahi les différentes artères de la ville, scandant des chansons à la grande Gloire des Lions de l’Atlas, qui ont réussi à signer une qualification historique grâce à la grinta mise par les joueurs sur le terrain et leur envie d’offrir à leur pays si cher cet exploit avec un grand « E », source de fierté pour tout un peuple et toute une Nation.

Des cris de joie, des klaxons des voitures et des motos, des sifflets et des youyous des femmes ont animé les groupements des supports des Lions de l’Atlas, qui ont entonné à l’unisson l’Hymne National, et scandé des chansons populaires aux rythmes de Dakka Marrakchia.

Comme à l’accoutumé à chaque victoire de la sélection nationale, les supporters se sont donné rendez-vous à la Place Jemaâ Fna, à la place El Harti au quartier Guéliz et à l’avenue Mohammed VI, comme au niveau des Avenue Mohammed V et Allal El Fassi à Daoudiate, ainsi que d’autres espaces populaires, pour laisser exploser leur joie et exprimer leur fierté d’une consécration historique pour le Maroc et les pays arabes.

Même chose à Tanger et Oujda et dans toutes les villes du Maroc. Ambiance.