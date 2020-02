Vidéo: Youssef En-Nesyri brille toujours en Liga

Un but de l’international marocain Youssef En-Nesyri n’a pas été suffisant pour éviter la défaite de son équipe FC Séville (2-1) lors de son déplacement à Vigo dans le cadre de la 23ème journée du championnat espagnol de football (Liga).

En-Nesyri, qui s’est engagé avec FC Séville en janvier dernier en provenance de Leganés pour un contrat de 5 ans et demi, a ouvert le score à la 23ème minute inscrivant ainsi son premier but avec le club andalou avant que les locaux ne renversent la situation grâce à Iago Aspas (78 min) et Pione Sisto (91 min).

L’international marocain a saisi ainsi de la belle manière sa première titularisation avec FC Séville, cinquième de la Liga avec 39 points.

Formé à l’Académie Mohammed VI de football, En-Nesyri a marqué la saison dernière neuf buts avec Leganés, devant le meilleur buteur historique de l’équipe madrilène.

Auteur de quatre but cette saison avec Leganés, En-Nesyri a été l’une des recrues les plus chères de l’histoire de l’équipe madrilène. Il a rejoint Leganés en provenance de Malaga en contre-partie de plus de cinq millions d’euros.

FC Séville a payé la clause libératoire de En-Nesyri estimée à 20 millions d’euros.