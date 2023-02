VIDEO : Tudor ébloui par le chef-d’oeuvre d’Ounahi

Igor Tudor, entraîneur de l’Olympique de Marseille (OM) n’a pas caché son admiration face au but marqué par sa nouvelle recrue Azeddine Ounahi ce mercredi soir. « Oui, j’ai apprécié ce but, son talent est là, on le savait qu’il était là », a déclaré Tudor dans une déclaration à la chaîne Prime Video.

« Il n’est pas encore au top physiquement. Il faut aussi qu’il s’adapte à notre manière de jouer », note néanmoins le technicien croate de l’OM. Alors qu’un écran rediffusait le but d’Ounahi sous ses yeux, le Croate a commenté ainsi : « Incroyable. Incroyable. Incroyable. »

Pour rappel, ce n’est pas la première fois qu’Ounahi marque lors de son premier match avec un nouveau club. L’international marocain avait fait trembler les filets adverses lors de son premier match avec Angers lors de la saison 2021/2022.