Vidéo : revivez l’humiliation du Barça contre le Bayern (C1)

Le Bayern Munich s’est imposé vendredi contre le FC Barcelone avec un score historique (8-2) lors de l’affiche des quarts de finale de la Ligue des champions à Lisbonne, se qualifiant ainsi aux demi-finales. Le Bayern a marqué quatre buts pendant la première demi-heure, dont un doublé de Thomas Müller (4e, 31e) et deux autres buts d’Ivan Perisic (22e) et Serge Gnabry (28e), avant de poursuivre sa démonstration en seconde période grâce à Joshua Kimmich (63e), Robert Lewandowski (82e) et un doublé de Philippe Coutinho (85e, 89e). En demi-finale mercredi prochain, les Bavarois affronteront Manchester City ou Lyon, opposés samedi lors du dernier quart.