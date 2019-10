Vidéo: revivez les buts du Wydad face à Al Merreikh (Coupe Mohammed VI)

Mission accomplie pour le Wydad de Casablanca. Les Rouges ont décroché leur billet de qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe Mohammed VI en s’imposant face à Al Merreikh (2-0) au complexe Mohammed V de Casablanca.

Les deux buts du WAC ont été inscrits par Salaheddine Saidi (62ème ) et Ayoub El Amloud (75ème). Le tirage au sort pour les huitièmes de finale de la compétition est prévu samedi 5 octobre, à Riyadh. En plus du WAC, le Raja et l’Olympique de Safi ont également validé leurs tickets pour les huitièmes.

S.L.