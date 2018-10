VIDEO. Raja-Enyimba: les verts se rapprochent de la finale (Coupe de la CAF)

Le Raja, seule équipe marocaine encore en lice dans les compétions africaines, la Coupe de la Confédération de la CAF en l’occurrence, s’est imposé loin de ses bases au Nigéria à Aba sur le Enyimba local.

Un seul but, celui de Hafidi d’entrée en seconde mi-temps a suffi au bonheur des Casablancais. Appliqués et volontaires, les Verts ont assuré leur succès par une gestion de match pleine de bon sens et de réalisme, en contenant la fougue de leur adversaire et en procédant en contres. D’ailleurs, c’est sur l’un de ces derniers qu’ils ont pu concrétiser.

Pour en revenir à la rencontre, le score aurait pu être plus lourd, si ce n’est une maladresse des attaquants devant la cage des Nigérians qui souvent leur fut ouverte. Le résultat aurait pu aussi basculer au détriment du Raja, si ce n’était le penalty raté sur faute de main du défenseur libyen de service chez les Verts. Il faudra confirmer ce résultat le 20 octobre au Maroc pour espérer jouer la finale.

Mohamed Jaouad Kanabi