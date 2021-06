VIDEO. Le T-Roc arrive dans les concessions de Volkswagen Maroc

Lancé en précommande il y a quelques mois, le T-Roc débarque enfin dans les concessions nationales de Volkswagen. C’est la première fois que l’importateur de la marque investit le segment des SUV citadins (ou B-SUV) qui connait l’une des plus fortes croissances depuis ces deux dernières années. Le T-Roc s’y invite avec un look original et branché, un habitacle spacieux, doublé d’un grand coffre (445 litres), ainsi qu’une belle présentation intérieure.

Le conducteur appréciera indéniablement le «Digital Cockpit Pro» qui n’est autre qu’un combiné d’instrumentation entièrement numérique sur une dalle de 10,25 pouces et qui lui permet de visualiser diverses informations, mais aussi la cartographie Maroc du système de navigation. En parlant d’équipements, notons qu’au Maroc le T-Roc est proposé en quatre finitions dites : Confort, Design, Sport et X’Trême. Dès le premier niveau, figurent notamment la climatisation, l’allumage auto des phares, les projecteurs antibrouillard, l’écran multimédia de 6,5’’ à interface téléphonique, les jantes alu’ de 16’’ et le frein de parking électrique incluant la fonction Auto Hold.

Toutes les finitions du T-Roc sont équipées du fameux moteur VW 2.0 TDI qui développe 143 Ch/320 Nm et qui est associé à une boite de vitesse automatique à 6 rapports (DSG6). En promotion actuellement et jusqu’à la fin juin, les prix débutent à 259.000 DH et plafonnent à 316.000 DH. Ces prix remisés d’environ 20.000 DH ont d’ores et déjà permis à Volkswagen Maroc d’engranger quelques 1.000 commandes, comme nous en parle Youssef Touhami, directeur de la marque Volkswagen au Maroc.

Jalil Bennani