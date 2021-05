VIDEO. Le Raja de Casablanca s’impose face au MAS

Le Raja de Casablanca (RCA) s’est imposé à domicile face au Maghreb de Fès (MAS) sur le score de 1 but à 0, dimanche soir au Complexe sportif Mohammed V, en match comptant pour la 15è journée de la Botola Pro D1 « Inwi » de football. L’unique but de la rencontre a été l’œuvre de Ben Malango à la 73è minute. Un premier but du Congolais a été annulé par l’arbitre de la rencontre après le recours au VAR.

Le Raja occupe la 2è position au classement avec 29 unités, alors que le Maghreb de Fès stagne à la 7è place (18 pts) exæquo avec le FUS Rabat, la Renaissance de Berkane et l’Olympic de Safi.