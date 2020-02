VIDEO. Le président de la FIFA est au Maroc

Le président de la FIFA Gianni Infantino a souligné, samedi à Salé, la nécessité d’augmenter le volume des investissements dans le football africain dans le but de le promouvoir et le hisser au rang de l’élite mondiale.

La promotion du football africain passe par le développement des infrastructures, la mise en place d’une bonne gouvernance, la mise à niveau de l’arbitrage et la réforme des compétitions, a précisé M. Infantino dans une déclaration à la presse à l’issue de la séance de clôture de la journée d’études sur le développement des compétitions et des infrastructures footballistiques en Afrique tenue au Complexe Mohammed VI de football à Salé.

Le président de la FIFA a passé en revue un certain nombre de propositions émises au cours de cette journée d’études, notamment l’organisation de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) tous les quatre ans, la création des championnats pour les moins de 18 et 19 ans et la mise en place d’une super ligue professionnelle qui mettra en scène les 20 meilleurs clubs du continent.

Selon Infantino, la CAN devrait être disputée une fois tous les quatre ans, et ce dans le but de la rendre commercialement viable et attrayante à l’échelle mondiale, d’autant que la compétition génère actuellement des revenus 20 fois inférieur à ceux de l’Euro.

M. Infantino a également annoncé l’intention de la FIFA d’investir un milliard de dollars pour que chaque pays, des 54 membres de la Confédération africaine de football, puisse se doter d’un stade de classe internationale.

Le président de l’instance mondiale n’a pas manqué l’occasion d’encenser le nouveau Complexe Mohammed VI de football, qui se place au rang des meilleurs centres mondiaux et doit être une fierté non seulement pour le Maroc mais pour l’Afrique et le monde.

Cet événement sportif a rassemblé les acteurs les plus éminents du domaine de football, des experts de la FIFA et de la CAF, des légendes du football africain, des responsables de la sécurité et des médias, ainsi que des experts notables dans les domaines de la stratégie et des finances, qui ont présenté, les meilleures options pour rassembler les fonds permettant de construire, développer et sécuriser les infrastructures footballistiques.

S.L. (avec MAP)