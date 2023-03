VIDEO : Jawad El Yamiq vole au secours d’un petit enfant

Le défenseur de l’équipe nationale du Maroc Jawad El Yamiq a impressionné les internautes sur les réseaux sociaux par sa réaction à la fin du match amical qui a opposé, hier soir, le Maroc au Pérou.

Al Yamiq s’est précipité pour libérer un enfant marocain des mains d’un agent de la sécurité espagnol après que l’enfant ait tenté de rejoindre la pelouse du stade à la fin du match. Le défenseur a ensuite emmené l’enfant aux vestiaires pour rencontrer les autres joueurs de l’équipe nationale et prendre des photos souvenirs avec eux.

Le joueur de Valladolid a partagé certaines de ces photos sur des storys Instagram en les commentant ainsi : « Vous avez été nombreux à m’envoyer des messages et me poser des questions sur le petit garçon. Je l’ai emmené aux vestiaires pour prendre des photos avec les joueurs avant de le remettre à son père. Merci beaucoup et Dima Meghrib », a mentionné El Yamiq.