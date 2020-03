Vidéo. En-Nesyri, auteur d’un doublé décisif avec le FC Séville

L’international marocain Youssef En-Nesyri s’est illustré dimanche lors du match opposant son équipe le FC Séville à Osasuna dans le cadre de la 26ème journée du championnat espagnol de football.

En-Nesyri, auteur d’un doublé décisif, a donné une victoire in extremis aux andalous (3-2). L’international marocain a ouvert le score à la 13ème minute avant que Lucas Ocampos ne double la mise à la 45ème minute (2-0).

A la reprise, Osasuna a pris les choses en main et égalisé la rencontre 2-2 grâce aux réalisations de Aridane Hernandez (64) et Roberto Torres dix minutes plus tard.

Meilleur joueur du match, En-Nesyri a scellé la victoire des andalous à la 3ème minute du temps réglementaire.

Avec cette victoire, FC Séville est 3ème avec 46 points à 9 unités du leader FC Barcelone qui s’opposera dans la soirée au Real Madrid dans le cadre du « classico » du football espagnol.