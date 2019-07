VIDEO: ce qu’a dit Talbi Alami sur Hakim Ziyech

Ça chauffe entre Hakim Ziyech et le ministre de la jeunesse et des sports. Rachid Talbi Alami a déclaré, lors de la séance plénière de la chambre des représentants tenue lundi à Rabat, que le meneur de jeu des Lions de l’Atlas s’apprêtait à “mettre fin” à son aventure avec les Lions après l’élimination en 8e de finale de la CAN 2019.

“Vous avez parlé de Ziyech. Le joueur ne répond plus au téléphone et songe à arrêter dans ces conditions. C’est un grand joueur, l’un des meilleurs au niveau international. Tout le monde est d’accord sur le fait que Ziyech a joué un grand rôle en équipe nationale. Il ne peut pas tout calculer. La température avait atteint 33 degrés vers 21H. Il a fait ce qu’il fallait faire, mais la balle a touché la barre. Qu’est ce qu’on fait, on va le condamner à mort? C’est le destin”, a t-il dit. La vidéo a fait le tour du web et a indigné un grand nombre d’internautes.

L’affaire ne s’est pas arrêtée là. Quelques heures après les déclarations de Tabli Alami, Ziyech a publié une story dans laquelle il adresse un message direct à Talbi Alami (voir ci-dessous). “La prochaine fois si vous voulez arriver à quelque chose, alors venez avec quelque chose de vrai et sans mensonge”, a-t-il écrit en anglais.

Rappelons que le Maroc a quitté la CAN 2019, après sa défaite face au Bénin, à l’issue de la séance de tirs au but. Les Ecureuils avaient ouvert le score à la 53e minute par le biais de Moise Adilehou, avant que les Lions n’égalisent à la 75e minute grâce à Youssef En-Nesyri. A quelques minutes du coup de sifflet final, Hakim Ziyech a raté un penalty qui aurait pu propulser le Maroc en quart. Les deux sélections sont ainsi passées aux prolongations, puis aux tirs au but.

N.K.