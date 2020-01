Vidéo. Car Of The Year Maroc, voici les finalistes (VIDEO)

Le second tour du vote de l’élection officielle «Car Of The Year Maroc» s’est déroulé en milieu de semaine en présence d’un notaire. Les 8 journalistes spécialisés qui composent le jury ont procédé à une évaluation dynamique des 7 modèles finalistes.

Il s’agit en l’occurrence (et par ordre alphabétique) des BMW Série 3, Kia Proceed, Lexus UX250h, Peugeot 208, Toyota Corolla S, Toyota Rav4 et Volvo S60. Tous ces modèles ont été jaugés et notés sur différents critères incluant, le design, le confort, les fonctionnalités, la sécurité, les performances mécaniques ou encore, le rapport prix/équipements. Au terme de cette longue matinée d’essai, chaque bulletin de vote a été signé et remis sous-pli à maître Bengelloun Zahr Abdelmajid. L’annonce de la voiture de l’année «Car Of The Year Maroc» 2020 sera faite lors d’une soirée prévue ce mercredi 22 janvier et à l’initiative de l’Association des importateurs de véhicule au Maroc (Aivam) qui est l’organisateur de cette élection et interlocuteur de premier ordre du secteur de la distribution automobile dans le royaume.

Jalil Bennani