VIDEO- CAN 2019: le but qui a qualifié les Lionceaux U17

C’est la troisième victoire de la sélection après celles face à l’Algérie (5-2) et la Libye (1-0). Le Maroc termine ce tournoi à la première place avec 9 points suivi par l’Algérie (4 points), la Tunisie (3 points) et la Libye (1 point).

La sélection nationale de football des moins de 17 ans s’est qualifiée pour la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN U17), prévue en 2019 en Tanzanie, après avoir battu mardi au stade de Monastir son homologue tunisienne par 1-0, pour le compte de la troisième et dernière journée du tournoi de l’UNAF. Le but a été inscrit par Akram Nakkach à la 21ème minute.