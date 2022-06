Victoire des Lions de l’Atlas, sacre du Wydad… Ce qu’en pense Jawad Zairi (VIDEO)

Jawad Zairi est revenu sur le sacre du Wydad de Casablanca en Ligue des champions d’Afrique et a encensé, par la même occasion, son ancien coéquipier, Walid Regragui.

Au micro de Le Site info, l’ancien international marocain a indiqué avoir discuté avec l’entraîneur du WAC avant la finale et l’a félicité après la victoire. «Il mérite ce sacre parce que c’est un vrai bosseur. Il est passionné de foot et a toujours eu cette rage de vaincre. Ce qu’il est en train d’accomplir avec le Wydad est excellent», s’est réjoui Zairi.

L’ex-Lion de l’Atlas a également évoqué la victoire du Maroc face à l’Afrique du Sud en marge des éliminatoires de la CAN 2023. «Le plus important aujourd’hui, c’est la victoire. Toutefois, l’équipe doit travailler davantage afin d’être prête pour la Coupe du monde 2022, où les matchs seront plus corsés. Les joueurs ont bien réagi après le but de l’équipe adverse et ont réussi à se rattraper. Il y a des points très positifs», a-t-il précisé.

En parallèle, Zairi a refusé de s’exprimer au sujet de Vahid Halilhodzic. «Seule la FRMF a le pouvoir de trancher concernant le sélectionneur national. Personne ne devrait s’exprimer à ce sujet», a-t-il souligné.

H.M.