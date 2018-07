La victoire de la France est-elle aussi celle de l’Afrique?

Dimanche 15 juillet, la France a été sacrée championne du monde de football, décrochant ainsi cette deuxième étoile du bonheur tant attendue. Si les Français jubilent encore, les Africains, eux, ne sont pas en reste. C’est que cette génération qui a réussi à réitérer l’exploit de 1998, compte en son sein quatorze joueurs originaires d’Afrique, soit plus de la moitié du groupe de Didier Deschamps.

Le jeune Kylian Mbappe, qui a été élu meilleur jeune joueur de la Coupe du monde par les experts de la FIFA, est d’origine camerounaise et algérienne. L’indomptable Samuel Umtiti est également Camerounais, le redoutable Paul Pogba Guinéen, l’impressionnant N’golo Kanté Malien et le grand Blaise Matuidi est Angolais. On retrouve également Steven Nzonzi, du Congo, Nabil Fekir d’Algérie et Corentin Tolisso, qui a des origines togolaises.

Du côté du banc de touche, le gardien de but Steve Mandanda est originaire de la République démocratique du Congo, Benjamin Mendy du Sénégal, Adil Rami du Maroc et Djibril Sidibé du Mali. Presnel Kimpembe, lui, est moitié Congolais, moitié Haïtien tandis qu’Ousmane Dembele a des origines du Mali, du Sénégal et de la Mauritanie.

Le sélectionneur français n’a d’ailleurs pas hésité à commenter cette diversité lors de la conférence d’après-match, soulignant que le football et les sports français ont toujours disposé de cette richesse.

L’équipe de France, qui vient de remporter la deuxième Coupe du monde de son histoire, compte ainsi des joueurs originaires de dix pays africains. A savoir, le Cameroun, le Mali, la Guinée, l’Algérie, le Maroc, le Togo, la République démocratique du Congo, l’Angola, le Sénégal et la Mauritanie. Alors oui la France a remporté la Coupe du monde, car ce sont des joueurs français avant tout, mais les Africains peuvent être fiers que beaucoup de ces joueurs se souviennent de leurs origines.

N.M.