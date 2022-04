Vers un transfert de Ronaldo au Barça ?

L’avenir de Cristiano Ronaldo et la perspective de son départ de Manchester United suscitent actuellement différentes rumeurs et théories. Le Portugais ne semble pas bien s’entendre avec la direction et le staff technique de son club, ce qui laisse présager un départ en fin de saison.

La destination du joueur reste inconnue, mais certaines sources ont émis la théorie que Ronaldo vient de donner un indice sur son prochain club : le FC Barcelone. En effet, CR7 a suivi le compte de l’entraîneur du Barça, Xavi Hernandez, sur Instagram. Certains observateurs ont ainsi estimé que le joueur a donné un indice sur son avenir.

Notons que des rumeurs liant l’ancienne star du Real Madrid au Barça ont circulé depuis la saison dernière, quand le Portugais allait quitter la Juventus. Pour rappel, le joueur a rejoint Manchester United l’été dernier pour 20 millions d’euros.

M.F.