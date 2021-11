Vers un retour des supporters dans les stades ? Un expert répond

Suite à l’assouplissement des mesures sanitaires, l’annulation du couvre-feu et de l’interdiction des déplacements inter-villes, des citoyens se demandent à quand le retour des supporters dans les stades.

A ce propos, le membre du comité scientifique et technique de lutte contre le covid-19, Said El Moutawakil a déclaré que les stades seront ouverts progressivement, afin d’éviter une une rechute comme au Royaume-Uni par exemple.

Lors d’un passage au JT du soir sur 2M, l’expert a indiqué que l’amélioration de la situation épidémiologique a permis d’assouplir les mesures, en annulant le couvre-feu, l’interdiction de déplacement inter-villes et d’autres restrictions, en plus du retour des mariages et d’autres fêtes.

Dr El Moutawakil rappelle que l’obligation du pass vaccinal est toujours en vigueur pour accéder aux lieux publics.

M.F.