Vers un retour de Youssef El Arabi en sélection ?

À 35 ans, l’international marocain fait encore des merveilles du côté de l’Olympiacos le Pirée, en Grèce.

Auteur d’une superbe saison l’année dernière (16 buts), Youssef El Arabi commence l’année 2023 sur les chapeaux de roues. Ce dimanche soir face au club de l’OFI Crit, El Arabi a marqué son 4e but du championnat (8e but toutes compétitions confondues). Une performance et une régularité qui aurait tapé dans l’œil du sélectionneur national Walid Regragui.

Ce dernier cherche un « serial-buteur » pour renforcer son attaque. El Arabi pourrait être convoqué pour le prochain rassemblement des Lions de l’Atlas en mars prochain. En sélection depuis 2010, l’international marocain a marqué 16 buts en 47 matchs.

Pour rappel, El Arabi est un buteur inné. Que ce soit à Caen, à Al Hilal d’Arabie Saoudite, à Grenade où à Al Duhail au Qatar, El Arabi a toujours su faire trembler les filets adverses. Il a été élu meilleur buteur du Championnat du Qatar en 2017 (24 buts) et 2018 (26 buts) puis meilleur buteur du Championnat de Grèce en 2020 (20 buts) et 2021 (22 buts).