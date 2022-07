Vers un retour de Messi au Barça ? Xavi tranche

Messi de retour au FC Barcelone ? Ce n’est pas pour bientôt, mais la porte reste ouverte. L’Argentin avait personnellement contacté son ex-coéquipier et actuel entraîneur des Blaugrana, Xavi, en ce sens.

Lionel Messi vit mal sa situation avec le Paris Saint-Germain (PSG). Cela est tout à fait normal, dans la mesure où il est entouré de talents plus jeunes et compétitifs, à l’image d’Achraf Hakimi et Kylian Mbappé. Il est indéniable que l’Argentin est l’un des meilleurs joueurs de football de tous les temps, mais justement, le temps semble le rattraper. À 35 ans, Lionel Messi n’est plus au top de ses compétences, mais il arrive toujours à marquer et se démarquer sur le terrain, contrairement à un certain Neymar Jr.

Ainsi, les médias espagnols avaient indiqué que Messi s’était entretenu avec Xavi, histoire de voir un potentiel retour auprès du FCB pendant le mercato estival. Bien plus que de la nostalgie, pour Messi, c’est surtout question d’égo, puisqu’il était adulé au sein de l’équipe par ses coéquipiers et les fans du club.

Si Juan Laporta, président du FCB, avait indiqué vouloir voir « un grand joueur de tous les temps revenir en Catalogne », Xavi apporte plus de lumière sur la situation. Le technicien a ainsi expliqué que revoir Messi dans les rangs du Barca n’est pas au programme actuellement. Il a indiqué qu’« en ce moment, signer Leo Messi est impossible. Il a un contrat avec Paris. Nous verrons à l’avenir. Ce n’est pas le moment de parler de lui ».

A.O.