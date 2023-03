Vers un match amical Maroc-France ?

Des pourparlers seraient en cours entre la Fédération royale marocaine de football et son homologue française afin de programmer un match amical entre les Lions de l’Atlas et les Bleus.

Selon le site «Lions de l’Atlas», c’est la Fédération française de football qui a sollicité la FRMF pour cette rencontre, précisant que l’instance, après le Brésil et le Pérou, souhaite que le Maroc continue d’affronter des sélections de poids. Le match Maroc-France devrait avoir lieu au stade de France, ajoute la source. Aucune information n’a filtrée, toutefois, sur la date à laquelle ce duel pourrait avoir lieu.

On apprend également que la FRMF, dans le cadre des préparatifs pour la CAN 2024, compte programmer des amicaux face à la Côte d’Ivoire et au Cameroun. Ces matchs auront lieu à l’extérieur afin que les joueurs s’adaptent aux conditions africaines, assure le média.

A noter que depuis leur exploit historique en Coupe du monde, les Lions de l’Atlas ont du succès auprès des grandes sélections qui ont émis leur souhait de jouer contre le demi-finaliste du Mondial.

H.M.