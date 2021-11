Vers un départ de Ziyech au Barça ?

L’intérêt du FC Barcelone pour Hakim Ziyech se fait de plus en plus grand, d’autant plus que ni le joueur ni Chelsea ne sont contre un départ au prochain mercato.

Selon le quotidien catalan Sport, le Barça se concentre actuellement plus sur Ziyech, après avoir trouvé des difficultés à recruter la star de Manchester City Raheem Sterling.

La même source ajoute que les Blaugrana souhaitent acquérir Ziyech en prêt avec option d’achat au prochain mercato hivernal, ce qui semble convenir aussi bien à Chelsea qu’à Ziyech, insatisfait de sa situation avec les Blues.

Rappelons que Ziyech bénéficie d’un très faible temps de jeu à Chelsea, l’entraîneur Thomas Tuchel ne faisant appel à ses services que rarement.

M.F.