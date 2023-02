Vers la fin de l’idylle entre Mehdi Nafti et le Wydad

C’est bientôt la fin de l’idylle entre le Wydad de Casablanca et Mehdi Nafti. Selon une source de Le Site info, les dirigeants et les supporters estiment que la prestation des Rouge et Blanc, face à Petro Luanda pour le compte de la 3ème journée de la phase de poules de la Ligue des champions, n’a pas été à la hauteur des espérances malgré la victoire. Ce qui a poussé le président Said Naciri à trancher quant à l’avenir de Mehdi Nafti.

Et d’ajouter que malgré la victoire lors des deux derniers matchs, en Ligue des champions et en Botola, le niveau de l’équipe est loin d’être convaincant. Plusieurs fans avait d’ailleurs appelé le bureau dirigeant à limoger le Tunisien directement après l’élimination en quart de finale de la Ligue des champions face à Al Hilal, pointant du doigt son système de jeu purement défensif.

Rappelons que le Wydad de Casablanca a battu Petro Atlético d’Angola par 1 but à 0, vendredi au complexe sportif Mohammed V, en match de la troisième journée du groupe A de la Ligue des champions d’Afrique de football.

Les Rouges, qui comptent un match en moins, empochent leurs premiers trois points en cette phase de poule grâce à Yahya Jabrane sur pénalty, à la 34e minute.

L’autre match de ce groupe opposera, samedi, l’AS Vita Club du RD Congo à la JS Kabylie, au stade Alphonse Massambat-Débat à Brazzaville.

H.M.