VAR: la CAF prend une décision radicale

La VAR a en effet lésé plusieurs sélections, africaines en particulier, pendant le Mondial, donnant l’impression que cette technologie a été instaurée pour servir les grandes équipes. Les Lions de l’Atlas en ont d’ailleurs fait les frais lors de leurs matchs contre le Portugal et l’Espagne lorsque les arbitres ont décidé de ne pas leurs accorder plusieurs fautes, et de ne pas avoir recours à la VAR. La FRMF a par la suite envoyé une lettre à la FIFA pour dénoncer les erreurs d’arbitrage provoquées par la VAR, vidéos à l’appui. Le Brésil et le Sénégal, eux-aussi, ont écrit à la FIFA pour dénoncer les injustices dont ils ont été victimes.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK