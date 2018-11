Vandalisme: le Wydad et le Raja lourdement sanctionnés

Les Rouges et Blancs ont ainsi écopé d’un match à huis clos et d’une amende de 40.000 dirhams après les actes de vandalisme qui se sont produits face à la Renaissance Sportive de Berkane lors du match comptant pour les demi-finales de la Coupe du Trône. Ils devront également réparer les dégâts causés au complexe sportif de Fès après leur évaluation par l’administration du stade.

La commission Centrale de Discipline s’est réunie mercredi 7 novembre et a décidé de sanctionner le Wydad et le Raja de Casablanca suite aux actes de violence ayant émaillé leurs matchs en demi-finales de la Coupe du Trône.