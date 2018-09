Vandalisme à Rabat: la sanction est tombée

Des actes de vandalisme ont été commis dimanche dernier lors des dernières minutes de la rencontre opposant l’AS FAR au Difaâ El Jadida après le but victorieux des visiteurs. Le match s’inscrivait dans le cadre de la 1ère journée de la Botola.

La FRMF a indiqué dans un communiqué que la commission centrale de discipline et de fair-play a décidé également de condamner l’AS FAR à payer une amende de 70.000 dirhams et ce “en application des dispositions de l’article 105 du code disciplinaire”.