Van Basten lance un appel à Hakim Ziyech

L’ex-star du ballon rond néerlandais et actuel cadre de la FIFA, Marco van Basten, a exprimé son désarroi vis-à-vis de la situation que vit Hakim Ziyech avec Chelsea. Van Basten a indiqué que le joueur devrait s’en aller le plus rapidement possible lors du prochain mercato hivernal.

ʺC’est triste et dommage que quelqu’un de son calibre joue si rarement. Ziyech est un joueur formidable. Nous voulons le regarder. Ce sont des joueurs comme lui qui nous donnent envie d’allumer nos télévisions et d’aller aux matchs. C’est malheureux pour tout le football qu’il reste sur le banc. Ce n’est pas bien quand ce genre de joueurs n’a pas de temps de jeuʺ, a s’est désolé Marco van Basten à Ziggo Sport.

Le joueur était dans le collimateur de l’AC Milan mais son départ a été compliqué durant le mercato estival. L’on s’attendait à ce que les choses s’arrangent pour Ziyech, suite au départ de Thomas Tuchel et l’arrivée de Graham Potter, sauf qu’il s’est retrouvé une fois de plus sur le banc de touche.

Dans le cas où l’AC Milan n’arrive pas à garder Rafael Leao lors de la prochaine fenêtre de transferts, le premier choix est Ziyech. Mais tout dépendra des négociations sur table, puisqu’il pourrait être doublé par Christian Pulisic pour un départ chez les Italiens.

A.O.