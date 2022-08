Valid Halilhodzic : « Je n’arrive ni à comprendre, ni à expliquer comment cela est arrivé »

Le Franco-bosniaque, Valid Halilhodzic, n’arrive toujours pas à digérer, ni à accepter, son éviction comme entraîneur de l’équipe nationale, à quelques jours du rendez-vous du Mondial 2022.

Une déception, la troisième de sa vie en tant qu’entraîneur d’une équipe nationale après celle du Japon et la Côte d’Ivoire. En effet, c’est la troisième fois que le sélectionneur qualifie une nation au Mondial et se fait limoger avant le jour J.

Dans un entretien accordé au quotidien croate « 24sata.hr », Halilhodzic a exprimé sa grande déception d’avoir été contraint de quitter l’équipe nationale marocaine, quelques mois avant les phases finales du Mondial. Du point de vue humain, cela est douloureux, a déploré l’entraîneur. » J’ai réussi à faire qualifier trois sélections nationales aux phases finales d’un Mondial et j’ai été évincé avant la Coupe du monde. Je n’arrive ni à comprendre, ni à expliquer comment cela est arrivé. J’ai déployé de grands efforts dans mes projets sportifs avec ces sélections nationales et je suis parvenu à obtenir d’excellents résultats pour, à la fin, me retrouver hors-circuit », a amèrement déploré Valid Halilhodzic.

À propos de sa dernière expérience avec les Lions de l’Atlas, le Franco-bosniaque a déclaré avoir consenti d’énormes efforts et de nombreux sacrifices : » J’ai accompli un travail excellent et sérieux. Et, à la fin, une autre personne est venue s’emparer de tout le travail accompli depuis un certain temps. Ceci est vraiment triste et douloureux! », a-t-il encore regretté.

Il a encore poursuivi que cela pourrait, probablement donner une fausse idée sur lui et une fausse image de ce qu’il est comme entraîneur par certains. » J’ai fait du bon travail et j’ai réalisé de très bons résultats. Malgré cela,on a trouvé le moyen de se passer de mes services au moment des grands rendez-vous! Je pense donc que, parfois, on doit se comporter comme un robot et avoir seulement foi en soi. Je n’étais pas ainsi et je ne le serai jamais! Il n’y aura aucune occasion pour cela et c’est la raison pour laquelle j’en paie le prix actuellement », a également précisé Valid Halilhodzic.

Par ailleurs, il a tenu à souligner qu’il n’a jamais reçu autant de propositions qu’actuellement et que trois ou quatre sélections nationales, ainsi que trois ou quatre clubs, le contactent effectivement. Il prendra alors tout son temps pour réfléchir à tout cela et décider de sa prochaine destination ou, encore, penser à mettre un terme à son parcours sportif, a-t-il conclu.

