Usain Bolt estime être moins rapide que Cristiano Ronaldo

Avec 8 médailles olympiques et 11 championnats du monde, le sprinter jamaïcain Usain Bolt avait été considéré, pendant plusieurs années, comme l’homme le plus rapide du monde. Pourtant, le recordman des courses de 100 et 200 mètres a déclaré être bien moins rapide que certains sportifs encore en activité, dont le Portugais Cristiano Ronaldo.

Lors d’un entretien accordé au journal espagnol Marca, le Jamaïcain a affirmé être certain de perdre au sprint face au Portugais. «Cristiano gagnerait facilement. Parce qu’il est toujours actif. Il travaille dur tous les jours. Pour moi, c’est un super athlète. Il est toujours au sommet et travaille très dur. Je pense qu’en ce moment, il serait plus rapide que moi», a ainsi confié Usain Bolt.

M.F.