USA: un Marocain sacré champion du monde de jet ski

Rammah compte déjà à son palmarès une pléthore de titres au niveau arabe, européen et mondial. Ses principales performances ont été réalisées entre 2005 et 2017, notamment une 3 ème place au championnat du monde en Arizona face à 500 sportifs venant de 40 pays, une troisième place au championnat d’Europe, champion d’Espagne et vainqueur de la coupe du roi… Comme quoi, Yahya Rammah n’est pas champion du monde par hasard.

