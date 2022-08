US Open: Nadal se qualifie pour le 2e tour (VIDEO)

Rafael Nadal, 3e mondial, a cédé un set à l’Australien Rinky Hijikata (198e et invité) avant de prendre nettement le dessus et de se qualifier avec autorité 4-6, 6-2, 6-3, 6-3 pour le 2e tour de l’US Open.

Entre le Covid-19 et les blessures, l’Espagnol de 36 ans n’a plus joué à New York depuis qu’il y avait gagné le 19e de ses 22 titres du Grand Chelem en 2019.

Après ses douleurs insoutenables au pied, il s’est blessé aux abdominaux à Wimbledon où il a été contraint au forfait avant sa demi-finale contre Nick Kyrgios.

Mais il a semblé physiquement prêt, mardi à New York, et il affrontera l’Italien Fabio Fognini (60e) pour une place au troisième tour. Au total, Nadal a remporté quatre fois le Majeur américain.