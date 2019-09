US Open: le classement de Bianca Andreescu après sa victoire

La Canadienne Bianca Andreescu a fait lundi son entrée au top 5 du classement mondial du tennis (WTA) après avoir remporté samedi l’US open en battant à New York la légendaire Serena Williams en deux manches 6-3, 7-5.

Désormais 5ème mondiale, Bianca a offert au Canada son premier titre en simple du Grand Chelem. La victoire a été célébrée partout au pays nord-américain.

« Tu as écrit une page d’histoire et tout le pays est très fier de toi », a twitté le Premier ministre Justin Trudeau.

Les Raptors de Toronto, champion du NBA pour cette année, également une première dans l’histoire du pays, ont partagé sur leur compte twitter une photo du maillot de l’équipe avec le nom de Bianca Andreescu, accompagné de leur trophée.

La tenniswoman de 19 ans, qui occupait le 152 ème rang mondial en janvier dernier, a réalisé un parcours impressionnant au cours de cette saison et ce malgré une blessure à une épaule qui l’a éloignée des compétitions durant plusieurs mois.

Outre l’US Open, elle a aussi remporté les titres à Indian Wells et Toronto cette saison. Elle n’a encaissé aucune défaite contre ses adversaires du top 10 mondial en 2019 et compte à son actif 45 victoires contre quatre défaites depuis le début de l’année. Début août, Bianca Andreescu et Serena Williams, détentrice de 23 titres du Grand Chelem, se sont confrontées lors de la finale du tournoi de Toronto, remporté par la jeune canadienne après le forfait de l’Américaine en raison d’une blessure au dos.

Après cette défaite, Serena Williams, 37 ans, a une fois encore raté l’occasion d’égaler le record de 24 titres du Grand Chelem.

