Une vidéo d’Achraf Hakimi et Hiba Abouk enflamme la Toile (VIDEO)

Le couple du Lion de l’Atlas et joueur du PSG, Achraf Hakimi, et de sa compagne, l’actrice espagnole d’origine tunisienne, Hiba Aboukrosse Benslimane, plus connue sous le nom de Hiba Abouk, a été de nouveau objet de l’admiration sur les réseaux sociaux.

Cette nouvelle apparition, de Hakimi-Abouk est d’autant plus remarquée et remarquable, particulièrement sur le réseau social Instagram, suite aux rumeurs récemment colportées sur leur rupture, quelques jours après le baisser de rideau de la Coupe du monde Qatar 2022.

Et via Instagram, plusieurs posts admiratifs ont publié et partagé une vidéo montrant les tourtereaux en train de pratiquer du kick-boxing. L’enregistrement a suscité une grande interaction des internautes sur les réseaux sociaux, surtout après les rumeurs évoquant des problèmes au sein du couple.

D’un autre côté, Achraf Hakimi a récemment effectué une visite au Maroc, plus précisément à Ksar El Kébir, ville dont est originaire sa mère. Une occasion qui a aussi vécu l’inauguration d’un stade qui, désormais, porte le nom du valeureux Lion de l’Atlas.

L.A.