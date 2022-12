Une vidéo d’Achraf Hakimi avec sa mère enflamme la Toile

Après avoir été reçus, mardi, par le roi Mohammed VI au Palais royal de Rabat, les Lions de l’Atlas, accompagnés de leurs mères, se sont rendus au complexe sportif de Maâmora où ils ont eu droit à une cérémonie mémorable.

En présence d’un orchestre, la bonne ambiance était au rendez-vous et de nombreux joueurs et membres du staff n’ont pas hésité à rejoindre la piste de danse.

Achraf Hakimi n’a pas fait l’exception. Sous les applaudissements de l’assistance, le joueur et sa mère ont profité de leur soirée, offrant une belle danse aux invités et célébrant de la plus belle des manières l’exploit de la sélection nationale.

Rappelons que les Lions de l’Atlas, auteurs d’un parcours historique lors de la Coupe du monde Qatar 2022, ont eu droit mardi à Rabat, à un accueil triomphal par des milliers de supporters en effervescence, venus les acclamer et célébrer comme il se doit leur prestation héroïque qui restera dans les annales du football international.

H.M.