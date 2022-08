Une traversée à la nage entre Taghazout et Agadir dédiée à la lutte contre le cancer

« Le 22 août 2018, j’étais à Taghazout en famille. Nous apprenons la triste nouvelle. Ma tante, 3amti Khadija, est mourante. Un cancer, qu’elle a combattu longtemps, très longtemps, avait fini par prendre le dessus. Son dernier message pour moi a été de vivre pleinement, avec passion et sens. Naturellement, j’ai pensé à nager à sa mémoire. C’est de là qu’est venue l’idée de Pink wave : nager pour soutenir symboliquement des guerrières comme elle. » témoigne Nadia Benbahtane

Pink Wave vise également à sensibiliser le grand public sur le cancer, véritable problème de santé publique et qui représente aujourd’hui l’une des causes les plus fréquentes de mortalité avec presque 1 décès sur 6 et 10 millions de décès en 2020. Fait important, 1/3 des décès est du aux 5 principaux facteurs de risques comportementaux et alimentaires.

Cette initiative ambitionne enfin de mobiliser des partenaires et des donateurs en faveur de la lutte contre le cancer du sein en partenariat avec l’association « Les Amis du Ruban Rose ».