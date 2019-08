Une star du Real Madrid était au Maroc (PHOTO)

Raphaël Varane était au Maroc la semaine dernière. L’international français a passé une journée dans le Royaume, plus exactement à Chefchaouen, en compagnie de sa femme et sa fille. Il a d’ailleurs publié une photo sur ses réseaux sociaux, récoltant plus de 150.000 likes en moins de 24 heures.

Rappelons que l’autre star du Real, Karim Benzema, a également visité le Maroc à plusieurs reprises. Il faut dire que plusieurs stars du ballon rond se rendent au Royaume pour s’offrir du bon temps et découvrir de nouvelles régions.

Cristiano Ronaldo, habitué au Maroc, a même décidé d’ouvrir un hôtel à Marrakech. L’établissement hôtelier est situé à M Avenue, ce nouveau quartier de la ville ocre qui comptera plusieurs magasins et résidences de luxe.

A.K.A.