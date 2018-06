Une star du football espagnol a eu une pensée pour le Maroc

Les Lions de l’Atlas ont livré un grand match face au Portugal. Mais ils ont manqué de réussite et de chance, notamment du côté de l’arbitrage.

L’ancien gardien de but, Iker Casillas a félicité les Lions de l’Atlas après leur défaite face au Portugal.

“C’est incroyable comment le Maroc n’a pas eu de points et n’a pas marqué sur ces deux matchs, malheureusement, c’est le football…”, a déclaré la légende espagnole. Le Maroc a pris un but en toute fin de match face à l’Iran et un autre dans les premières minutes contre le Portugal. Les Lions de l’Atlas sont quasi-éliminés de la Coupe du monde. Il faudrait un concours de circonstance et un miracle face à l’Espagne pour que le Maroc se qualifie. Les protégés d’Hervé Renard, qui ont prouvé face au Portugal qu’ils méritaient de disputer le Mondial, joueront pour l’honneur face à l’Espagne.

S.L.