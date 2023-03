Une star du football africain pense que le Maroc peut gagner la Coupe du monde

La légende du football togolais et africain, Emmanuel Adebayor, a affirmé que le Maroc est capable de gagner une Coupe du monde suite à sa belle victoire contre le Brésil (2-1) en match amical disputé samedi dernier au Grand Stade de Tanger.

« Le Maroc c’est une équipe qui est très respectée actuellement dans la sphère du football mondial. C’est une équipe qui a démontré à la dernière Coupe du Monde qu’elle avait la capacité de gagner la Coupe du Monde, elle a fini 4ème et elle n’a pas démérité. Cette belle victoire face au Brésil en amical n’est pas du tout une surprise pour moi « , a confié à la MAP le joueur Emmanuel Adebayor.

Selon l’ancien attaquant d’Arsenal, de Manchester City ou encore du Real Madrid, les belles performances de la sélection marocaine s’expliquent par la politique sportive « futuriste » du Roi Mohammed VI.

» J’ai visité le Maroc il y a deux semaines. J’ai été sublimé par les infrastructures notamment celles de l’Académie Mohammed VI qui est juste magnifique. Quand on voit ses investissements faites par SM le Roi Mohammed VI dans les infrastructures et les résultats actuels de l’équipe nationale, je pense que le Maroc peut envisager gagner la coupe du monde « , souligne le Ballon d’Or africain 2000.

Outre Emmanuel Adébayor qui vient de prendre sa retraite sportive à 39 ans, le journaliste sportif togolais, Angelo Follykoe, est également impressionné par cette prestation scintillante des Lions de l’Atlas contre l’équipe du Brésil.

» J’ai aimé d’abord la qualité de l’affiche. Le Maroc qui s’offre le Brésil à Tanger devant un public en fusion. J’ai vu une équipe sûre de ses forces, elle est restée sur la dynamique du dernier mondial avec un Hakimi intéressé tout comme Mazraoui, Saïss et Aguerd au niveau du rideau défensif. « , a-t-il déclaré à la MAP Le journaliste de radio Sport FM à Lomé a également mis en exergue les choix judicieux du sélectionneur Walid Regragui qui pour lui ont contribué largement à la victoire du Maroc contre le Brésil.

» Regragui a demandé à son trio du milieu de rester confiants et présents dans les duels avec Amrabat, Ounahi et El Khanous. Il y a un principe de jeu à une touche de balle. En plus Sabiri sort du banc pour marquer. Je reste admiratif de ce football marocain avec un sélectionneur qui a du coffre. In fine le football africain va bien et les cartes de la géopolitique footballistique semblent redistribuer « , déclare-t-il.

Cette brillante performance de la sélection marocaine face au Brésil en amical dans cette somptueuse antre du Ibn Batouta de Tanger devant ces 65.000 spectateurs surchauffés fera date dans l’histoire du football africain. En 3 confrontations, c’est la première fois que le Maroc bat le Brésil. Par la même occasion, le Maroc devient la seconde sélection africaine à battre le quintuple champion du monde après le Cameroun qui s’est offert la Seleçao (1-0) à la dernière Coupe du monde au Qatar.

Cette prestation de haut vol des hommes de Walid Regragui a été rendue possible non seulement par un collectif huilé et soudé mais aussi par des individualités qui ont scintillé. Au-delà des buteurs Sofiane Boufal, Abdelhamid Sabiri, le tandem défensif Saiss-Aguerd a été exceptionnel dans les duels. Dans les couloirs défensifs, Achraf Hakimi côté droit, et Noussair Mazraoui côté gauche ont été efficaces dans la gestion de la vitesse des ailiers brésiliens réputés rapides et forts techniquement.

Dans l’entrejeu, le duo Azzedine Ounahi et Sofyan Amrabat a apporté de l’équilibre à l’équipe en ratissant énormément de ballons. Après cette prestation à l’expression collective très aboutie contre le Brésil, le Maroc est attendu ce mardi 28 mars contre le Pérou à Madrid pour ce qui constitue son second match amical de cette trêve internationale.