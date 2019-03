Une star du foot sous le charme de Hakim Ziyech

La star du foot néerlandais Rafael van der Vaart a fait l’éloge de l’international marocain Hakim Ziyech et loué ses capacités dans une interview accordée au journal De Telegraaf.

Questionné sur le joueur qui lui ressemble le plus actuellement à l’Ajax, l’ex-joueur du Real Madrid et de Tottenham a déclaré: “De tous les joueurs de l’Ajax, c’est Hakim Ziyech qui me ressemble le plus”.

Et d’ajouter: “Ce que je trouve si beau chez lui, c’est qu’il ose prendre des risques dans son jeu. Même s’il perd le ballon, cela ne le dérange pas. Il est très fort mentalement.”

Rappelons que l’Ajax Amsterdam affrontera ce mardi soir le Real Madrid, pour le compte des 8es de finale retour de la Ligue des Champions. Le match aller s’était soldé par une victoire à l’arrachée des Madrilènes (2-1). L’international marocain avait marqué le seul but de l’Ajax.

A.K.A.