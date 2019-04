Une star du Barça veut rejoindre Ronaldo à la Juve

Une star du FC Barcelone pourrait rejoindre la Juventus de Turin lors du prochain Mercato. Il s’agit de la vedette de la Croatie, Ivan Rakitić.

C’est en tout cas ce que rapporte la Gazzetta dello Sport. Le quotidien italien révèle que plus rien ne va entre le joueur et les responsables de son club. Et d’ajouter que Rakitic a donné son accord de principe aux dirigeants de la Juve pour son éventuel transfert en fin de saison.

Le contrat du milieu de terrain avec le Barça se termine en 2021. La Gazzetta explique que les catalans ne veulent pas prolonger le Croate, surtout après avoir réussi à attirer la perle de l’Ajax Amsterdam, le jeune espoir Frankie De Jong.

Ivan Rakitic a reçu plusieurs offres mais il préfère rebondir en Italie et signer avec la Juventus de Turin. Le transfert pourrait être bouclé dans les semaines à venir, conclut le journal.

K.B.