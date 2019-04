Une star de l’Atletico prolonge jusqu’en 2023

Le gardien de but, Jan Oblak, a prolongé son contrat avec l’Atlético Madrid jusqu’en 2023, a annoncé mercredi le club madrilène. “Le Slovène, âgé de 26 ans, a signé son nouveau contrat, qui le lie avec le club pour quatre saisons supplémentaires, soit jusqu’au 30 juin 2023”, a écrit le club “colchonero” dans un communiqué. La clause libératoire du portier a été relevée à 120 millions d’euros et son salaire a augmenté à 10 millions d’euros par an, ont rapporté des médias sportifs espagnols.

“Je suis très content et heureux d’être ici. Je ferai de mon mieux pour défendre ces couleurs avec tout, je continuerai à travailler dur”, a commenté Oblak dont le contrat se terminait en juin 2019.

Arrivé en 2014 chez les colchoneros en provenance du Benfica Lisbonne, Oblak a disputé 203 matchs toutes compétitions confondues, dont plus de la moitié (115) achevés sans encaisser le moindre but.

Avec l’Atlético, Jan Oblak a notamment remporté la Ligue Europa 2018, deux ans après une finale de la Ligue des champions perdue contre le Real Madrid.