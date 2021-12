Une société émiratie veut acheter des parts du HUSA

Une société émiratie voudrait acquérir des parts du Hassania d’Agadir (HUSA), lors de la saison actuelle, selon des sources médiatiques.

Il s’agit du City football group, filiale du Holding d’Abu Dhabi United Group , qui gère le Manchester City. Le Vice-président du club, Mohamed Ali Bouhajra a déclaré à SNRT News que ladite société a exprimé son envie d’acquérir une grande partie des actions du club.

« Nous sommes actuellement en train de finaliser un accord avec cette société qui veut racheter entre 20 et 30 % des parts de la société sportive du HUSA », a-t-il déclaré, précisant que rien n’est encore officiel, mais que les négociations vont bon train.

Et d’ajouter : « Si les négociations aboutissent, le HUSA bénéficiera grandement de cet accord, notamment au niveau technique. Cet accord nous permettra de faire des recrutements de haut niveau et d’améliorer la qualité de la formation de notre personnel technique, cadres et jeunes joueurs ».

« Ce processus se déroulera dans un cadre légal, car le passage au système des sociétés sportives, sous l’égide de la FRMF, vise justement à attirer les investisseurs étrangers au Maroc », a-t-il conclu.

Notons que City football group gère, en plus de Manchester City, les clubs New York City (USA), Melbourne City (Australie), Girona FC (Espagne), parmi tant d’autres clubs dans le monde.

M.F.