Une revue britannique encense Nordin Amrabat

Le Lion de l’Atlas, Nordin Amrabat, a été choisi parmi les meilleurs joueurs du Mondial russe, laissant bien derrière des vedettes internationales réputées.

Selon le revue britannique Bleacher Report, l’international marocain mérite de figurer parmi le onze type du premier tour de la grand-messe footballistique de la présente Coupe du monde. Ceci, grâce à ses belles prestations et à son grand niveau démontré lors des matchs de sa sélection; et ce, malgré la commotion cérébrale subie lors du premier match contre l’Iran et qui faisait craindre le pire sur la santé de cet intrépide et talentueux joueur international.

A rappeler que Nordin Amrabat, de l’avis de plusieurs observateurs sportifs neutres, aurait largement mérité le trophée du meilleur joueur de la rencontre Maroc-Porugal. Mais c’est à Cristiano Ronaldo que ce titre a été attribué pour son but polémique.

L.A.