Une rencontre Lekjaa-Renard après la CAN

Hervé Renard continuera-t-il à officier comme entraîneur national des Lions de l’Atlas, après la Coupe d’Afrique des Nations?

Selon le quotidien Al Ahdath Al Maghribia, il est prévu une rencontre entre Fouzi Lekjaa, président de la Fédération royale marocaine de football, et “le sorcier blanc”, juste après la CAN 2019.

Parmi les sujets qui seront abordés par les deux hommes: l’avenir d’Hervé Renard, à la tête du onze national ou son départ vers d’autres destinations.

Et la décision finale, pense la même source, dépendra du résultat de l’équipe nationale à la CAN, dont la finale se jouera le 19 juillet prochain, ainsi que des objectifs atteints.

L.A.