Une photo de Lionel Messi enflamme la Toile

Une photo de la star de l’équipe d’Argentine, Lionel Messi, en compagnie d’un fan en marge du match Argentine-Equateur, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, a enflammé la toile.

La photo, où la Pulga affiche une expression facile pour le moins bizarre, a été largement republiée sur les réseaux sociaux.

« On ne vit qu’une fois, et ça me suffit vu que j’ai rencontré le plus grand joueur de l’histoire », a écrit le fan sur son compte Instagram.

Notons que le match s’est terminé sur un match nul (1-1).

M.F.