Une photo de Hakimi et Mohamed Salah enflamme la Toile

Une photo de la star de l’équipe nationale marocaine Achraf Hakimi en compagnie de la star égyptienne Mohamed Salah a enflammé le web marocain et égyptien.

Les internautes marocains et égyptiens ont largement partagé la photo sur les réseaux sociaux. Les stars du Paris Saint-Germain et de Liverpool séjournent, avec leurs sélections respectives, dans le même hôtel à Yaoundé.

Une autre photo, réunissant la star égyptienne et l’attaquant Soufiane Rahimi, avait enflammé la Toile quelques jours auparavant,

Notons qu’une atmosphère de fraternité et de respect mutuel réunit les supporters marocains et égyptiens lors de cette CAN, ce qui est le cas également entre les sélections. Les joueurs égyptiens ayant applaudi les Lions de l’Atlas après leur qualification au deuxième tour.

