Une photo de Hakim Ziyech enflamme la Toile

VU SUR LE WEB – Une photo de Hakim Ziyech enflamme les réseaux sociaux. La vedette marocaine de l’Ajax Amsterdam apparait en train de manger un Tagine, “ce qui prouve son attachement aux traditions et aux valeurs marocaines”, écrit un internaute.

Le cliché a été largement partagé sur la Toile et a suscité l’interêt d’un grand nombre de fans. Notons que Hakim Ziyech et ses coéquipiers ont séduit le monde entier en éliminant le Real puis la Juve et se hisser en demi-finales de la Ligue des Champions.

Une double rencontre cruciale attend Ziyech contre Tottenham, le 30 avril en Angleterre et le 8 mars prochain sur la pelouse de l’Amsterdam Arena.

N.K