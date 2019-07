Une pépite marocaine signe au Barça (PHOTO)

Le jeune espoir marocain Chadi Riad, qui évolue au club espagnol de Majorque, vient de signer pour le FC Barcelone, a indiqué le club catalan jeudi 25 juillet.

Chadi Riad intégrera donc l’équipe de la catégorie Junior B des Blaugranas. L’international marocain de 16 ans et le FC Barcelone étaient parvenus, en février dernier, à un accord pour son transfert cet été.

Le défenseur s’est distingué au cours des derniers mois avec le RCD Majorque, grâce notamment à sa bonne conduite de balle et sa forte présence lors des actions sur coups de pieds arrêtés.

Chadi Riad a remporté avec les U15 du Maroc le tournoi de l’Union Nord Africaine de Football (UNAF), disputé du 1er au 7 novembre 2018 au stade El Karam de Tunis.

A.K.A.

📝 El defensa Chadi Riad, de 16 anys i procedent del Mallorca, s’incorpora al Juvenil B de Franc Artiga

👍 Benvingut Chadi i moltes gràcies a la família Riad per confiar en la Masia per a la formació del vostre fill com a jugador i persona#FCBMasia pic.twitter.com/NBif7A21iY

— FC Barcelona – Masia (@FCBmasia) July 25, 2019