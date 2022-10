Une nouvelle recrue du Raja réclame son dû au club (PHOTOS)

L’arrivée de Said Azeroual a été annoncé par le Raja de Casablanca en août dernier. L’attaquant de 25 ans est déjà sur le départ, avec 0 minute de jeu avec le club à ce jour. Il vient d’adresser une lettre à la FRMF, afin de réclamer son dû au RCA.

Dans une lettre datée du 5 octobre, dont Le Site Info détient une copie, le joueur réclame un total de 2.172.000 dirhams au Raja. Said Azeroual indique dans sa lettre: ʺMonsieur le Secrétaire général de la Fédération Royale Marocaine de Football, je demande la résolution de mon contrat avec le Raja de Casablanca. J’ai fait appel à un huissier de justice, qui a constaté mon interdiction de prendre part aux entrainements de l’équipe, ainsi que mon entrée à l’académie du club. Cela est considéré comme licenciement abusif à mon encontre. Je réclame par ailleurs la totalité de mes indemnités auprès de l’équipeʺ.

Dans les détails, le joueur réclame 220.000dh pour la saison 2022-2023, 264.000dh pour la saison 2023-2024, 288.000dh pour la saison 2024-2025, ainsi que 1.400.000dh de prime de signature.

Le joueur indique qu’il aurait tenté de contacter, le président du club, Aziz El Badraoui, et le bureau dirigeant, mais en vain. Le Raja ne s’est pas prononcé pour le moment sur le sujet.

A.O.

🚨 New Player Alert 🚨

We're delighted to welcome Said Azeroual to Raja Club Athletic🙌🏻 pic.twitter.com/Ym1SSPgHDd

— Raja Club Athletic (@RCAofficiel) July 31, 2022