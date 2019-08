Une nouvelle recrue du Barça avait insulté Messi sur Twitter

Junior Firpo s’est assuré un déménagement de rêve à Barcelone cet été. Après avoir impressionné la saison dernière à la fois avec le Real Betis et avec l’Espagne U21, le joueur a signé au Barça pour un montant de 18 millions d’euros plus 12 millions d’euros en option.

Toutefois, Firpo, âgé actuellement de 22 ans, est dans de mauvais draps. Le joueur avait insulté Lionel Messi sur Twitter lorsqu’il avait 15 ans.

L’Espagnol s’était vanté de pouvoir “casser les deux jambes de Messi” avec “un seul coup de pied”. Et d’ajouter: “J’espère qu’il meurt pour arrêter de marquer des buts”.

Le latéral a supprimé ces posts et également présenté ses excuses. “Ce sont des choses pour les enfants qui ont 15 ans, quand personne ne vous connaît et vous ne pouvez pas savoir que cela va avoir un impact des années plus tard. Si je dois demander pardon pour un tweet que j’ai fait lorsque j’avais 15 ans, je le fais sans problèmes et avec humilité”, a-t-il souligné.

A.K.A.